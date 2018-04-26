Beytüşşebaplı öğrenciler İstanbul’u gezecek

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden 50 başarılı öğrenci ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında İstanbul’a gönderildi.

İçişleri Bakanlığının ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında yürüttüğü gezi turlarının ikinci ayağı başladı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünden gezinin startı verildi. Köy okullarında başarılı 50 öğrenci Şerafettin Elçi Havalimanından özel uçakla İstanbul’a uğurlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya hatıra fotoğrafları çektikten sonra yaptığı açıklamada, "50 öğrenciyi 5 öğretmenle beraber İstanbul’a yolcu ediyoruz. Bu sevinci, bu güzelliği öğencilerimize tattıran başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, İstanbul ve Şırnak valilerimize, Beytüşşebap kaymakamımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Murat Şener bize her türlü desteği sağladı. Bu öğrencilerimiz inşallah sağ salim evlerine dönecekler, oradaki programın eğlenceli geçmesini diliyorum. 5 günlük bir gezi, genelde çalışkan öğrenciler gönderiliyor’’ dedi.

Çocuklar ise geziye katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.