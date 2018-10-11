Beytüşşebap’ta halk toplantısı yapıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, halk toplantısı düzenledi. Toplantıda, ilçenin sorunları masaya yatırıldı.

Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik tarafından halk toplantısı düzenledi. Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, aşiret liderleri, kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda, ilçenin sorunları konuşuldu. Kaymakam Pendik, ilçeye atanalı bir ay olmadan ilk halk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu şirin ilçemizi nasıl güzel kılarız diye fikir birliği oluşturmak ve aynı zamanda terör belasının halkı devletten soğutma girişimlerini engellemek için neler yapılabileceğini konuşmak için toplandık. Benim her iki makam odamda halkıma sonuna kadar açık. Kimin ne derdi varsa bizzat ben ilgileneceğim. Belediye seçimlerine kadar çalışmalarımız son sürat devam edecek. Allah’ın izniyle ilçemize en güzel yatırımları getireceğiz” dedi.