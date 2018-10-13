ŞIRNAK:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:26

Beytüşşebap’ta Ulu Cami inşaatı tüm hızıyla devam ediyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde tek minareli eski caminin yıkılmasının ardından yapımına başlanan Ulu Cami’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.Beytüşşebap’ta depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan tek minareli eski caminin...

Beytüşşebap'ta Ulu Cami inşaatı tüm hızıyla devam ediyor
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde tek minareli eski caminin yıkılmasının ardından yapımına başlanan Ulu Cami’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Beytüşşebap’ta depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan tek minareli eski caminin yerine inşa edilen Ulu Cami’nin inşaatı sürüyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı İsmail Pendik, inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Müteahhit ve ustalardan bilgi alan Pendik, eski caminin tehlike arz ettiği için yıkıldığını anımsatarak, bunun yerine yeni bir cami yapılmasını vatandaşların talep ettiğini belirtti. İlçenin eski Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener’in caminin inşaatını başlattığını hatırlatan Pendik, “İnşaat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Şırnak Valimiz Mehmet Aktaş’ın destekleriyle burada hiçbir ödenek sıkıntısı olmadan başladı. Kışa girmeden cami inşaatımız tamamlanacak. Beytüşşebap’a yakışan bir şekilde ortaya çıkacak bu inşaat hem ibadethane olarak tasarlandı hem de alt katı cenazeler olduğunda taziye evi olarak düşünülüyor. Bu şekilde en büyük ihtiyaçlardan biri olan taziye evi ihtiyacı da giderilmiş olacak. Bu açıdan önemli bir proje” dedi.
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