Cizre Belediyesi Kitap Fuarı Açıyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile ortak düzenlediği proje kapsamında Sanat Sokağında kitap fuarı açıyor.

Cizre Sanat Sokağında 30 Nisan - 04 Mayıs tarihleri arasında ’Kitap Fuarı’ açılacağı belirtildi. Proje kapsamında Cizre’deki öğrencilere belediye tarafından kumbara dağıtımı gerçekleştirildi. Bu kumbaraların öğrenciler tarafından kitap fuarında indirim kuponu olarak kullanılacağı, aynı zamanda öğrencilere tutumlu olmayı ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yardımcı olacağı belirtildi.