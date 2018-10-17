Cizre gün geçtikçe modernleşiyor

Şırnak’ın Cizre ilçesi görevlendirme yapılan belediyenin çalışmalarıyla gün geçtikçe daha modern bir ilçe haline dönüşürken, ilçede ruhsatsız yapıların yükselmesine izin verilmiyor.Cizre’nin her açıdan gelişmesi, modern şehircilik...

Şırnak’ın Cizre ilçesi görevlendirme yapılan belediyenin çalışmalarıyla gün geçtikçe daha modern bir ilçe haline dönüşürken, ilçede ruhsatsız yapıların yükselmesine izin verilmiyor.

Cizre’nin her açıdan gelişmesi, modern şehircilik metotlarının uygulanması, vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve araç trafiğinin sağlıklı ve selamet içerisinde yürümesi için çaba harcayan belediye, yolların asfaltlanması, kilit parke ile döşenmesi, kaldırım düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmalarıyla ilçeyi yeniden imar ve ihya ediyor. 11 Eylül 2016’dan itibaren 2 senelik süre içerisinde belediyemi tarafından 444 yapı ruhsatı verilirken, 130 ruhsatsız yapı ile ilgili işlem yapıldı. Bu dönemde ise 59 yapı kullanım izni verildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Yapı ruhsatı verilmesi açısından civar yerleşim yerleri ile kıyaslandığında inşaat sektörünün hızlı geliştiğini, imara uygun ve modern binaların hızlı bir şekilde yükseldiğini görmekteyiz. Ayrıca bu rakamların içerisinde 3087 konutluk 5 Etaptan oluşan TOKİ konutları da bulunmamaktadır. TOKİ konutlarının ruhsat işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılmaktadır” denildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, “İmardan sağladığımız gelirlerle halkımıza hizmet sunmaya devam etmekteyiz. Geçmiş yılları rakamlarına bakıldığı zaman ise bu sayıda yapı ruhsatının verilmediğini tespit etmiş bulunmaktayız. Bu gelirlerle halkımıza olan hizmetimiz artarak devam etmektedir” dedi.