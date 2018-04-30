Cizre polisinden vatandaşlara kandil simidi

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce Beraat Kandili nedeniyle esnaf ve vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Beraat Kandili nedeniyle esnaf ve vatandaşlara 5000 paket kandil simidi dağıttı. Polisler hem gezerek esnafa hem de kontrol noktalarında durdurdukları vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Vatandaşlar ise polise teşekkür etti.