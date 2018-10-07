ŞIRNAK:
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07 Ekim 2018 Pazar 11:57

Cizre’de 11 gözlü taş köprü için ilk adım atıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinin her iki yakasını birbirine bağlayacak olan İsmail Ebul-iz El-Cezeri 11 gözlü taş köprünün ilk adımı atıldı.Cizre’de Dicle Nehrinin her iki yakasını birleştirecek olan 11 Gözlü Taş Köprünün yapım çalışmaları...

Cizre'de 11 gözlü taş köprü için ilk adım atıldı
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Şırnak’ın Cizre ilçesinin her iki yakasını birbirine bağlayacak olan İsmail Ebul-iz El-Cezeri 11 gözlü taş köprünün ilk adımı atıldı.

Cizre’de Dicle Nehrinin her iki yakasını birleştirecek olan 11 Gözlü Taş Köprünün yapım çalışmaları için ilk adım atıldı. 348 metre uzunluğunda olan taş köprünün her ayağına 15, toplamda ise 180 fore kazık atılacak. Tarihi ve kültürünü koruyacak bir şekilde yapımı tasarlanan İsmail Ebul-iz El-Cezeri 11 gözlü taş köprünün çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Faik Arıcan yetkililerden bilgi aldı. Arıcan, “Bu eseri ilçemize kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi.
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