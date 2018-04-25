ŞIRNAK:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:25

Cizre’de Ebeler Haftası kutlaması

Şırnak’ın Cizre ilçesi Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde Ebeler Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi doğumhane servisinde kutlanan Ebeler haftasında Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Hidayettullah...

Cizre'de Ebeler Haftası kutlaması
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Şırnak’ın Cizre ilçesi Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde Ebeler Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi doğumhane servisinde kutlanan Ebeler haftasında Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Hidayettullah Erzen, Hastane Müdürü Giyasettin Ucaş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Güven, hastanede görev yapan kadın doğum uzmanları ve hastanede görev yapan ebeler hazır bulundu. Hastanede görev yapan ebelere hitaben kısa bir konuşma yapan Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Hidayettullah Erzen, ebelerin çok kutsal bir görev yaptıklarını söyledi.

Hastane Müdürü Giyasettin Uçaş ise ülkemizin her köşesinde fedakarca sağlık için şifa hizmeti veren ellere vefa önemine dikkat çekti. Devlet Hastanesinde görev yapan ebelerde böyle anlamlı bir günde kendilerini unutmayıp program düzenleyen hastane başhekimi ve idarecilerine teşekkür etti.
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