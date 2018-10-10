ŞIRNAK:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:21

Cizre’de elektrik telleri yer altına alınıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde elektrik tellerinin yer altına alınması için çalışma başlatıldı.Cizre Mem-u Zin Bulvarı’nda yol, kaldırım, orta refüj, klimalı durak ve zarif aydınlatma direkleri ile görsel bir güzellik oluşturulurken,...

Cizre'de elektrik telleri yer altına alınıyor
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde elektrik tellerinin yer altına alınması için çalışma başlatıldı.

Cizre Mem-u Zin Bulvarı’nda yol, kaldırım, orta refüj, klimalı durak ve zarif aydınlatma direkleri ile görsel bir güzellik oluşturulurken, eski elektrik tellerinin yer altına alınmasına başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan çalışmaları yerinde inceledi. Bulvarın ilçenin prestij bulvarı haline getirilmesi için çalışıldığını ifade eden Arıcan, önceden elektrik telleriyle kötü bir görüntü arz eden alanların daha da güzelleştiğini söyledi.
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