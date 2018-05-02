ŞIRNAK:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:59

Cizre’de kitap fuarı açıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, “Dicle akar, Cizre okur” sloganıyla kitap fuarı açıldı.Cizre’de, belediyenin katkılarıyla ilk defa kitap fuarı açıldı. “Dicle akar, Cizre okur” sloganıyla Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Sanat...

Cizre'de kitap fuarı açıldı
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde, “Dicle akar, Cizre okur” sloganıyla kitap fuarı açıldı.

Cizre’de, belediyenin katkılarıyla ilk defa kitap fuarı açıldı. “Dicle akar, Cizre okur” sloganıyla Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Sanat Sokağı’nda yapılan fuarın açılış törenine, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Sağlık-Sen Cizre Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Arıcan, ilk kez düzenlenen fuara halkın ilgi gösterdiğini gördüklerini belirterek, “Bugün bir güzel etkinliği açmış olacağız. Cizre Belediyesi alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Ama bunun yanında da sosyal belediyecilik, vatandaşlarımızın kültürel, sportif ve sanatsal alanda da gelişmeleri ve onlara katkı sağlama ve sonuç itibari ile ilçemizin daha da güzelleşmesi için gayret ve çaba harcıyoruz. Bugün de bir ilki yapıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkıları ile Kitap Fuarımızı açıyoruz. Bu kitap fuarımızda belediyemizin öğrencilerimize yönelik yüz bin liralık bir katkısı var. Öğrencilere 27 bin kumbara dağıttık. Burada öncelikli olan konu onlara tasarrufu etmeyi öğretmek ve tasarruf ettikleri bu paralarla kendilerine faydalı olacak eğitsel kaynakları alma. Bir diğeri de kitap okuma sevgisini arttırmak. Her okulumuzda kütüphane ve ilçemizde Halk Kütüphanemiz var ama biz öğrencilerimizin kitapla daha haşir neşir olmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda da böyle bir güzellik yaptık. Emeği geçen kamu görevlilerine, ilçe milli eğitim müdürlüğüne, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür eder, fuarın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra açılışa katılan davetliler ve kamu görevlileri fuarı gezip, sergilenen kitapları yakından görme fırsatını buldu.
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