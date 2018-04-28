ŞIRNAK:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:57

Damla gençleri Silopi’de

Şırnak’ın Silopi ilçesinde faaliyette bulunan engelliler derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Damla Projesi üyelerince ziyaret edildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Metin Ayvazoğlu ve beraberinde 45 öğrenci ile birlikte Silopi...

Damla gençleri Silopi'de
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde faaliyette bulunan engelliler derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Damla Projesi üyelerince ziyaret edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Metin Ayvazoğlu ve beraberinde 45 öğrenci ile birlikte Silopi ilçesinde hayır kurumları, dernekler, ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Köy ziyaretleri de yapan gönüllü gençler, vatandaşlarla sohbetler gerçekleştirerek dezavantajlı olmadıkları yönünde telkinlerde bulunuyor. Şırnak ve Cizre’yi de kapsayacak bir haftalık ziyaretler kapsamında Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneğini ziyaret eden Damla projesi gönüllüleri, dernekteki engelliler ile kaynaşarak sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Metin Ayvazoğlu ziyaret ettikleri yerlerde çevre temizliği, mezarlık ziyareti, yaptıklarını ve bunları da yaparken samimi duygularla gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayvazoğlu, damla projesinin Ankara merkezli bir proje olduğunu ve bakanlık tarafından finanse edildiğini açıklayarak, “Gençler ise Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden bir araya geliyorlar. Burada gelip ilimlerini ve zekatlarını veriyorlar” dedi.

Erciyes Üniversitesi matematik 3. sınıf öğrencisi Bangladeşli Riyad Hasan, dezavantajlı olarak bilinen yerlere gerçekleştirdikleri ziyaretlerde öğrenci ve engelli insanları motive etmeye çalıştıklarını söyledi. Şırnak’ın çok güzel bir şehir olduğunu belirten Riyad Hasan, Damla projesi sayesinde bu güzellikleri görme fırsatını yakaladığını söyledi.
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