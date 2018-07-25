ŞIRNAK:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:08

DİKA yönetim kurulu toplantısını Şırnak’ta yaptı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetimi Kurulu Toplantısı, dönem başkanı Şırnak Valisi Mehmet Aktaş başkanlığında yapıldı.Şırnak’ta bir otelde düzenlenen toplantıya, Vali Mehmet Aktaş, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve diğer...

DİKA yönetim kurulu toplantısını Şırnak'ta yaptı
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Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetimi Kurulu Toplantısı, dönem başkanı Şırnak Valisi Mehmet Aktaş başkanlığında yapıldı.

Şırnak’ta bir otelde düzenlenen toplantıya, Vali Mehmet Aktaş, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve diğer illerin yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı öncesi kısa bir bilgi veren Vali Aktaş, DİKA 2018 Yılı Temmuz Ayı Yönetim Kurulu toplantısının Şırnak başta olmak üzere bölge illerine istihdam, sosyal ve kültürel projelerin hayata geçirilmesine vesile olması temennisinde bulundu. Toplantı daha sonra gündemdeki maddelerin görüşmesi ile devam etti.
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