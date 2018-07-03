Erkan firma yetkililerinin sorunlarını dinledi

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Irak’a taşımacılık yapan firmaların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, ilgililere iletti.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Irak’a taşımacılık yapan firma yetkilileriyle Silopi ilçesinde bir araya geldi. Erkan, burada firmaların sorunlarını dinledi. Daha sonra, Silopi Kaymakamlığında Irak’tan gelen gümrük yetkilileriyle bir araya gelen Erkan, sorunları ilgililere iletti. Erkan, arzu ettikleri ithalat ve ihracatı bulamadıklarını belirterek, “Şuan için nakliye sektörü de sekteye uğramış durumdadır. Hem yolcu taşımacılığı hem de ihracın diğer sıkıntıda olduğunun farkına vardık ve bu vesile ile arkadaşlarımızla bir araya geldik. Özellikle uluslararası yolcu taşımacılığı yapan kardeşlerimizin sorunlarını birinci ağızdan dinledik. Taleplerini notlarını aldıktan sonra Irak tarafının gümrük mülki idare amiri ile bir araya gelmek suretiyle sorunu birinci elden yetkililere aktardık. Bu manada ümit ediyorum ki çok kısa süre içerisinde arkadaşlarımızın dile getirdiği sorunları çözeceğiz” dedi.

İkinci sınır kapısının açılması için de bir takım temaslarda bulunduklarını anlatan Erkan, “Önümüzdeki ay diplomatik çerçevede yapılacak görüşmeler için heyet olarak Irak’a geçeceğiz. Orada özellikle Uludere’de ikinci sınır kapısı açılması için gerekli kamuoyunu oluşturacağız. Hükümetimiz tarafından yapılan girişimler neticesinde Uludere’de bir gümrük kapısı bakanlar kurulu kararına bağlandı. Bir sınır kapımız var ama fiiliyatta böyle bir şey yok. Bunun oluşabilmesi için Irak tarafının da bir kamuoyu oluşturması lazımdı. Biz de ilk girişimi yapmış olduk. A-2, B-2 belgeler ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapan kardeşlerimizin bir takım sıkıntıları vardır. Bunu da ilettik. Ticaret yapan hemşerilerimizin orda sıkıntı çekmesine gönlümüz razı değildir. Alt çerçevede hukuk çerçevesinde ticaretin kolaylaştırılması ve hemşerilerimizin önüne konulan her türlü engelin kaldırılması içinde her türlü girişimi yapacağız” diye konuştu.

“Sınır ticareti serbest bırakılmalı”

Uludere Sınır Kapısı’nın geniş bir kapı olarak hizmete açılacağını ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

“Bildiğimiz bir gümrük kapısı olacak. Belirli malların transferine yönelik yapılacak çalışmanın adı sınır ticaretidir. Şuan mevzuatta bir sınır ticari var fakat bizim çokta arzu ettiğimiz düzeyde değildir. Genişletilmesi lazımdır. Özellikle Silopi gibi ithalat ve ihracat açısından bir kapının olduğu yerde sınır ticaretinin serbest bırakılmasını arzu ediyoruz. Gelişme biçimi ve yapılış modeli biraz daha kendi bölgemizin şartlarına uygun olmasını arzu ediyoruz. Bu çerçevede günlük giriş-çıkış sağlanabilen günlük bin euroya kadar ticaretin serbest bırakıldığı sınır ticaret bölgelerinin oluşturulması planlanıyor. Şuanda Ak Parti İl teşkilatı olarak bunu planlamasında aktif olarak rol alıyoruz. Bir aksilik olmazsa yeni kabinenin kurulmasına binaen hemen çalışmalarımızı gümrük bakanlığımıza takdim etmek suretiyle çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bunun en avantajlarından bir tanesi kent ekonomisine hızlı nakit girdisinin sağlanmasıdır”.”

Toplantıda her hangi bir resmi protokol imzalamadıklarını sözlü olarak iyi niyet antlaşmasını karşılıklı imzaladıklarını ifade eden Erkan, “Irak’ın gümrük başmüdürü ve hem de Zaho tarafının mülki idare amiri ile bir görüşme kaydettik. Resmi bir protokol söz konusu değil ama karşılıklı olarak beklentilerimizi sergiledik. İyi niyet çerçevesinde ticaretin geliştirilmesini arzu ediyoruz. Karşılıklı olarak sitemlerimiz var ama bunların hepsi diyalog eksikliğinden kaynaklanıyor” ifadelerinde de bulundu.