ŞIRNAK:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 12:53

İpekyolu refüj çalışmaları başladı

Şırnak’ın Silopi Belediyesince ilçe merkezinden geçen uluslararası İpekyolu’nun 2 şeridinin sona ermesinden sonra refüj çalışmaları başladı.Silopi Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe merkezinden geçen İpekyolu’nun, refüje yeni...

İpekyolu refüj çalışmaları başladı
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Şırnak’ın Silopi Belediyesince ilçe merkezinden geçen uluslararası İpekyolu’nun 2 şeridinin sona ermesinden sonra refüj çalışmaları başladı.

Silopi Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe merkezinden geçen İpekyolu’nun, refüje yeni ışıklandırmalar ve yapılacak yeşillendirme çalışmaları ile farklı bir görünüme kavuşacağı bildirildi. Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş’ın, her hafta düzenli olarak ilçe merkezindeki çalışmaları yürüten firma yetkilileri ile toplantı yaparak, bir an önce çalışmaların bitmesi için fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.
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