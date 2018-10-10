ŞIRNAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:22

İstanbul Belediyesinin kararı engellileri sevindirdi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde faaliyette bulunan Silopi Engellileri Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik örnek davranışlarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.Kalenderoğlu,...

İstanbul Belediyesinin kararı engellileri sevindirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şırnak’ın Silopi ilçesinde faaliyette bulunan Silopi Engellileri Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik örnek davranışlarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Kalenderoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin engelli vatandaşı otobüse almadığı tespit edilen şoförün sertifikasının iptal ederek görevden el çektirmesini örnek bir uygulama olduğunu söyledi. Engellilere yapılan bu hareketlerin zaman zaman tekrarlandığını ifade eden Başkan Kalenderoğlu duyarlı davranışlardan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Herkesin bir engeli adayı olduğunu ifade başkan Kalenderoğlu özellikle otobüs şoförlerinin engellilere daha duyarlı olmasını istedi. Kalenderoğlu, “Engellilerinde herkes gibi otobüslere binme hakkı var. Ancak bu hakkımızdan bize mahrum etmek isteyenler var. Biz engellilere sonuna kadar hakkımızı arayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu bu karar biz engellileri biraz sevindirdi. Ancak yine de kimsenin işinden olmasını istemezdik. Yapılan uygulama diğer otobüs şoförleri içinde örnek olacaktır” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku