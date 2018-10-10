İstanbul Belediyesinin kararı engellileri sevindirdi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde faaliyette bulunan Silopi Engellileri Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik örnek davranışlarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Kalenderoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin engelli vatandaşı otobüse almadığı tespit edilen şoförün sertifikasının iptal ederek görevden el çektirmesini örnek bir uygulama olduğunu söyledi. Engellilere yapılan bu hareketlerin zaman zaman tekrarlandığını ifade eden Başkan Kalenderoğlu duyarlı davranışlardan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Herkesin bir engeli adayı olduğunu ifade başkan Kalenderoğlu özellikle otobüs şoförlerinin engellilere daha duyarlı olmasını istedi. Kalenderoğlu, “Engellilerinde herkes gibi otobüslere binme hakkı var. Ancak bu hakkımızdan bize mahrum etmek isteyenler var. Biz engellilere sonuna kadar hakkımızı arayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu bu karar biz engellileri biraz sevindirdi. Ancak yine de kimsenin işinden olmasını istemezdik. Yapılan uygulama diğer otobüs şoförleri içinde örnek olacaktır” dedi.