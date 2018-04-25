Kato Dağı’nda hastalanan korucuyu Mehmetçik kızakla hastaneye taşıdı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kato Dağı’nda hastalanan bir güvenlik korucusu, sis nedeniyle helikopter kaldırılamayınca diz boyu karda sedyeden yapılan kızakla hastaneye taşındı.

Kato Dağında terörü temizleyerek güvenliği sağlayan asker ve korucular teröristlerden arındırılan bölgede Kuzey Irak’tan terörist grupların Türkiye’ye geçişine izin vermemek için gece gündüz nöbet tutmaya devam ediyor. Yer yer 1 metreye ulaşan karın bulunduğu Kato Dağında rahatsızlanan bir güvenlik korucusu helikopter kaldırılamayınca kızakla ilçe merkezine taşındı. Kato Dağının en yüksek bölgesinde görevlerini icra eden güvenlik güçleri soğuk, kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sedyeden kızak yapıldı

Görevi başında rahatsızlanan bir güvenlik korucusu yoğun sis nedeniyle helikopter kaldırılamayınca sedyeden yapılan kızakla dağdan indirildi. O anları saniye saniye kaydeden güvenlik kuvvetleri ne kadar zor şartlarda görev yaptıklarını da gözler önüne serdi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yola kadar getirilen hasta Beytüşşebap Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen güvenlik korucusu yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek kaldığı yerden görevinin başına döndü.

Terör örgütünün ’girilmez’ diye tabir ettiği Kato Dağına 17 Nisan 2017 tarihinde başlatılan operasyonlarla teröristler bölgeden temizlenmişti. Çok sayıda teröristin öldürüldüğü Kato Dağında bir çok sığınak, barınak imha edildi. Teröristlerden tamamen arındırılan Kato Dağının önemli noktalarına üsler yapılarak teröristlerin Kuzey Irak’tan Türkiye’ye girişleri engelleniyor. Yıllarca teröristlerin üs olarak kullandığı Kato Dağı yapılan operasyonların ardından Mehmetçik tarafından kontrol altına alınarak nöbet tutulmaya başlanmıştı.