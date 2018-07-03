ŞIRNAK:
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03 Temmuz 2018 Salı 17:09

Kavurucu sıcağa rağmen taş döşüyorlar

Şırnak’ın Silopi ilçesinde peyzaj işçileri kavurucu sıcağa rağmen çalışıyor.Hava sıcaklıklarının 45 dereceye kadar ulaştığı Silopi’de peyzaj işçileri, kavurucu sıcağa rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İlçede bazalt taşı...

Kavurucu sıcağa rağmen taş döşüyorlar
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde peyzaj işçileri kavurucu sıcağa rağmen çalışıyor.

Hava sıcaklıklarının 45 dereceye kadar ulaştığı Silopi’de peyzaj işçileri, kavurucu sıcağa rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İlçede bazalt taşı döşeyen işçiler, zor şartlara rağmen işlerini aksatmıyor. Taş döşeme ustası Suat Örenç, 45 derecenin altında çalıştıklarını belirterek, bu kavurucu sıcağın altında ekmek parası kazanmak için çalışmak zorunda olduğunu ve işine severek yaptığını ifade etti.

Emrah Dilmaç ise, Siirt’ten geldiğini anlatarak, “Her şeyi memleketimiz için yapıyoruz. Burası da bizim memleketimiz sayılır. Günlük ortalama 10 saat çalışıyoruz” diye konuştu.
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