ŞIRNAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:09

Kaymakam Işıktaş onarılan okulları gezdi

Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, bakım ve onarımı yapılan okulları gezdi.Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, ilçe merkezindeki...

Kaymakam Işıktaş onarılan okulları gezdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, bakım ve onarımı yapılan okulları gezdi.

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, ilçe merkezindeki Şehit Teğmen Şenol Kamış Anaokulu ve Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever İlk ve Ortaokulunda incelemede bulunarak, öğrenciler ile bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı ve Başkan Vekili Işıktaş, öğrenciler ile sınıflarda bir süre sohbet ettikten sonra okullardaki onarılan kısımları inceledi. Işıktaş, burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan’dan bilgi aldı. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıklaş ve beraberindekiler okuldan ayrıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku