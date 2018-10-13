ŞIRNAK:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:42

Kıraathanelerde ‘trafik’ eğitimi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde polis, kıraathanelere giderek vatandaşlara trafik konusunda eğitim verdi. Eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları trafik konusunda bilinçlendirmek...

Kıraathanelerde ‘trafik' eğitimi
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde polis, kıraathanelere giderek vatandaşlara trafik konusunda eğitim verdi. Eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları trafik konusunda bilinçlendirmek amacıyla kolları sıvadı. Görevlendirilen polisler, ilçedeki kıraathanelere giderek, burada oturan vatandaşlara trafik konusunda eğitim verdi. İlçedeki birçok bölgeye de trafik kurallarıyla ilgili afiş ve pankartlar asıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği eğitimleri, dikkatle izledi. Verilen bilgilerin çok yerinde olduğunu anlatan vatandaşlar, bu gibi uygulamaların devam etmesini istedi.
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