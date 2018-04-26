ŞIRNAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 17:09

Motivasyon ikizleri, Şırnak’ta öğrencilerle bir araya geldi

Şırnak Belediyesi tarafından “Motivasyon İkizleri” semineri düzenlendi. Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen seminere çok sayıda lise öğrencisi ve kurum müdürleri katıldı.Seminerde...

Motivasyon ikizleri, Şırnak'ta öğrencilerle bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Şırnak Belediyesi tarafından “Motivasyon İkizleri” semineri düzenlendi. Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen seminere çok sayıda lise öğrencisi ve kurum müdürleri katıldı.

Seminerde Motivasyon İkizleri Mustafa ve Kemal Altıntaş, kendilerine özgü bir anlatım ile katılımcı gençleri eğlendirdi. Güncel olaylar ve dünya teknolojileri hakkında öğrencilere sorular sorarak onları düşünmeye sevk eden Motivasyon İkizleri, “Farklı olun ve fark oluşturun. Fark oluşturun ki hem kendinize hem de vatanınıza bir katma değer sağlamış olun” dedi.

Motivasyon İkizlerinden Mustafa Altıntaş, “Şırnak belediyesinin daveti ile motivasyon ikizler olarak buraya geldik. Üniversite ve liseli öğrenci kardeşlerimiz ile Şırnak Üniversitesin de buluştuk. Amacımız gençlerimize farkında lığı sağlamak. Kabiliyetlerini keşfetme noktasında onlara ümit verici, umut verici söylemlerde bulunmak. İnşallah bizler de iki buçuk yıldır değerli kurumlarımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve TRT ile birlikte çalışıyoruz. İnşallah onlara faydalı olmaya çalışacağız. Güneydoğu’da ilk defa ateşi Şırnak’ta yaktık ve burada hiç ummadığımız bir enerji karşılaştık. Gençlerimizin enerjisi müthiş. Gelecek sizler ile gelecek, vatanını seven çok çalışır diyoruz. Bölge turnemiz devam edecek” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku