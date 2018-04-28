ŞIRNAK:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:41

Nergizi Camii açılışı yapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan Nergizi Camii açılışı yapıldı.Cizre ilçesinde Cudi Mahallesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan Nergizi Camii’nin açılışına Kaymakam...

Nergizi Camii açılışı yapıldı
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Şırnak’ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan Nergizi Camii açılışı yapıldı.

Cizre ilçesinde Cudi Mahallesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan Nergizi Camii’nin açılışına Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftülüğü tarafından dualarla açılan caminin bünyesinde Kur’an kursu ve taziye evi de bulunmaktadır. Kaymakam Faik Arıcan, caminin yapımında katkıları bulunan herkese teşekkürlerini ileterek, caminin vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diledi.
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