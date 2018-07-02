Panolardan sonra trafoyu yaktılar

Dicle Elektrik tarafından daha kaliteli ve kesintisiz elektrik tedariki için gerçekleştirilen yatırımlar, kayıt dışı enerji kullanımında ısrarcı davranan kesimler tarafından engellenmeye çalışılıyor. Son günlerde Şırnak’ta kaçak...

Dicle Elektrik tarafından daha kaliteli ve kesintisiz elektrik tedariki için gerçekleştirilen yatırımlar, kayıt dışı enerji kullanımında ısrarcı davranan kesimler tarafından engellenmeye çalışılıyor. Son günlerde Şırnak’ta kaçak kullanımı önlemek üzere tasarlanmış panolara yönelik saldırıların ardından, bir mahalleyi besleyen elektrik trafosu geçtiğimiz gece ateşe verilerek yakıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tüketici ve hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun yatırımlarla sorumluluk bölgesindeki elektrik kalitesini artırmayı hedefleyen Dicle Elektrik, bir yandan da kayıt dışı kullanımla mücadele ediyor. Sahada gerçekleştirdiği denetimlerin dışında soruna kalıcı çözümler üretme gayretinde olan enerji şirketinin bu amaçla Ar-Ge Merkezinde geliştirdiği ve yeraltına alınan elektrik şebekesi ile entegre çalışan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) yine son günlerde açık hedef haline geldi. Kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı davranan kesimler son 1 hafta içerisinde 19 panoyu kırdı veya yaktı. Birçok panodaki sayaçları da söküp götüren kötü niyetli kişiler, geçtiğimiz gece Silopi’nin Yenişehir Mahallesi’nde yaklaşık 500 aboneye elektrik sağlayan trafoyu yaktı.

Mahallenin yarısı karanlıkta kaldı

Gece geç saatlerde 123. Sokak’ta bulunan ve kısa süre önce şebeke yenileme çalışmaları sırasında mahalleye daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlamak üzere kurulan 1.250 KVA gücündeki mono blok trafo, yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Dicle Elektrik ekiplerinin trafoya giden enerjiyi kesmesinin ardından yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yakılan trafonun devre dışı kalması yüzünden Yenişehir mahallesinde yaşayan yaklaşık 500 abone, geceyi karanlıkta geçirdi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Dicle Elektrik ekipleri trafoyu yeniden devreye aldı. Ardından yanan aksamlar değiştirilerek, iletkenlerin yeraltına alınması ve ASOP uygulaması için daha önce başlatılan çalışmaya devam edilmek istendi. Ancak bu kez de bir grup mahalleli trafonun önünde toplanarak çalışmaları engelledi. Bunun üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışma yapmak için bekleyişi sürüyor.

“Yatırımlara karşı çıkmak halka zarar veriyor”

Dicle Elektrik yetkilileri kaçak kullanımı önlemek amacıyla kurulan ve enerji kalitesini ciddi anlamda artıran elektrik panoları ve trafolara yönelik kasıtlı saldırılara tepki gösterdi. Yetkililer, “Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları yeraltına alınan iletim hatları ile birlikte uygulanıyor. Bölgeye özgü biçimde geliştirdiğimiz bu panolar, abonelere ait sayaçları da içerisinde barındırdığından kaçak kullanıma imkan tanınmıyor. Bu da enerji kalitesini artırarak kesintisiz elektrik kullanılmasına olanak sağlıyor. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar ne yazık ki yakıp yıkarak yatırımlara zarar veriyor. Bu yapılanlar hem bize, hem de vatandaşlarımıza zarar veriyor. Bu nedenle saldırganlardan bu eylemlerinden vazgeçerek, yatırımlarımıza destek vermelerini bekliyoruz” dedi.