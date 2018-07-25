Sağlık-Sen’den hayırlı olsun ziyareti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Yönetim Kurulu üyeleri, Uludere Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Sait Yıldırım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Uludere Devlet Hastanesi...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Yönetim Kurulu üyeleri, Uludere Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Sait Yıldırım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Uludere Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Sait Yıldırım’a Sağlık-Sen Uludere İlçe Başkanı Tarık Babat ve Uludere Devlet Hastanesi İşyeri temsilcisi Abdullah Ürek Sağlık-Sen’e üye bir grup sağlık çalışanı ile birlikte hayırlı ziyaretinde bulundu. Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğuna vurgu yapan Babat, “Hep birlikte sağlık çalışanları olarak halkımıza güvenli hizmeti sunmaya çalışırken ayni zamanda sağlık çalışanların idari hak ve hukuk ile adaletli ve güvenli çalışma ortamların oluşması İçin gayret içinde olacağız. Bizler Sağlık-Sen ailesi olarak hakkaniyetle çalışmanın yanında iş barışı konusunda idare ile birlikte kaliteli ve güvenli ortamların oluşturması için işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Uludere Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Sait Yıldırım’a görevinde başarılar diler yüce Allah’tan Muvaffak olmasını temenni ederim" dedi.

Uludere Hastane Müdür Yardımcılığı görevine yeni başlayan Sait Yıldırım ise, sağlık camiasının içinde genel yetkili olan sendikanın temsilcilerin yaptığı hayırlı olsun ziyareti için teşekkür ettiklerini idari olarak başladığımız bu görevde kaldığımız sürece vatandaşlarımıza hızlı ve seri bir şekilde hizmeti sunmanın gayreti içinde olacağını söyledi. Yıldırım, “Amacımız bu görevimizle birlikte halkımıza hak ettiği sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaktır. Sağlık hizmetine katkı sunan sivil toplum örgütlerin desteği bizler İçin büyük önem arz etmektedir. Ziyaretleri ve desteklerinden ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.