ŞIRNAK:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:45

Şehit Polis Mahmut Bilgin kütüphanesi açıldı

Şırnak’ın İdil ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden başlattığı kitap toplama kampanyası sonucunda Türkiye’nin dört bir yanından gelen kitaplar ile kütüphane açıldı.İldil ilçesinde PKK’lı teröristler,...

Şehit Polis Mahmut Bilgin kütüphanesi açıldı
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Şırnak’ın İdil ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden başlattığı kitap toplama kampanyası sonucunda Türkiye’nin dört bir yanından gelen kitaplar ile kütüphane açıldı.

İldil ilçesinde PKK’lı teröristler, yola döşedikleri patlayıcı, polis zırhlı aracının geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Mahmut Bilgin anısına kütüphane açıldı. Kütüphanenin kurulumu süresince lise son sınıf öğrencilerinden Merve Çevik ve Fahriye Kaya ile birlikte sosyal medya üzerinden başlatılan kitap kampanyasına Türkiye’nin dört bir yanından toplanan kitaplar ile Bener Cordan İlkokulu içerisinde Şehit Polis Mahmut Bilgin adına kütüphane açıldı. Lise öğrencilerin kampanyasına destek olan İdil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ersin Tepeli, ilçe emniyet güçleri ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün yardımlarıyla kütüphane kuruldu.

Kütüphanenin açılışına Şehit Polis Mahmut Bilgin’in babası Yusuf Bilgin, annesi Gülnur Bilgin, kız kardeşi Seval Bilgin, İdil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ersin Tepeli ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Kütüphane açılışında mevlit okutuldu ve şehit ailesi şehidin silah arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. Kütüphane bahçesine Şehit Polis Mahmut Bilgin hatırasına fidan dikildi.
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