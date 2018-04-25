Silopi MYO’da gençlere seminer verildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Abdülaziz Hatip, Müslümanların ve özellikle gençlerin manevi olarak kemale erebilmesi için Kur’an’ı Kerimi iyice okuyup anlamaları ve okuduğunu etrafına yaymaları gerektiğine vurguladı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik okulun konferans salonunda, Kur’an’ı Kerim konulu bir program gerçekleştirildi. Saat 14.00’ da başlayan programın açılış konuşmasını okulun müdürü Zahir Kocaman yaptı. Programa konuşmacı olarak, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Hatip katıldı. Katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Abdülaziz Hatip, ruhi bir terbiye için Müslümanların ve özellikle gençlerin Kur’an’ı iyice okuyup anlamaları gerektiğine dikkat çekti. Kur’an’ Kerimi okuyanın etrafına misk gibi güzellikler yaydığını belirten Hatip, “Bir bebeğe Allah tarafından ruh verilmesi, bir annenin karnına girmesi, bebeğin azalarının olması, bebek doğduktan itibaren maddi ihtiyaçların ayağına getirilmesi, bunların hepsi fiziki terbiyedir. Bunun yanı sıra manevi olarak insanın kemale erebilmesi için ruhi terbiye de ihtiyacı vardır. Ruhi terbiye de ancak ve ancak Kuran’a tabi olmak, onu kabul etmek, onun okuyup ve yaşatmak ile olur. Onun için bizim yani Müslümanların ve özellikle gençlerin sık-sık Kur’an’ı okuyup, anlayıp, anlatıp ve hayatımız da tatbik etmeye acil ihtiyaç var. Bunu yaptığımız müddet başarıya ulaşacağız. Kuran okuyan, etrafında hoş bir tesir meydana getirir. Tıpkı ağzı kapalı bir zarftaki bir misk gibi etrafına güzellik yayar" dedi.

Program, karşılıklı iyi dilek temennilerinde bulunularak sona erdi. Daha sonra, ilçede görev yapan Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmenleri için de, Prof. Dr. Abdülaziz Hatip’in konuşmacı olduğu bir program düzenlendi.