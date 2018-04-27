Silopi’de binlerce öğrenci stadyumda kitap okudu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, binlerce öğrenci şehir stadyumunda oturup, aynı anda kitap okudu.

Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş da etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte çimlerin üzerinde kitap okudu. Etkinliğe katılan öğrenciler Silopi’nin çatışmalarla anılmaması gerektiğini belirterek, huzur içinde kitap okumanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Sürekli maç izlemeye gelen taraftarlarla dolan tribünler bu defa sadece kitap okuyan öğrenciler ile doldu.

Kaymakam Işıktaş etkinlikte öğrenciler ile yakından ilgilenerek kitap okumanın faydalarını anlattı. Işıktaş, daha sonra eline kitap alarak öğrenciler ile kitap okuma etkinliğine katıldı. Faydalı bir etkinlik olduğunu belirten Kaymakam Sezer Işıktaş, gazetecilere yaptığı açıklama da 6 bin öğrencinin ilçe stadından aynı anda kitaplarını getirerek okuduklarını ve çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi. Işıktaş; “6 bin kişinin aynı anda kitap okuması biraz zor ama çocuklara kitap okumayı sevdirmek için başlayış açısından önemlidir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Amacım okuma bilicini arttırmak"

Kitap okuma projesinin mimarı Sudenaz Onuk ileriki zamanlarda daha da güzel olacağını belirterek; “Tüm Silopi halkının kitap okumaya davet etmek istiyorum. Davet eğitimde de insanların kitap okuma heyecanı bilinci ve kelimeleri doğru çıkarma hususunda daha çok yükselecektir” diye konuştu.

Bu tür projelerin desteklenmesi ve devamlılığın olması şart olduğunu vurgulayan velilerden Nimet Denli, sürekli destek olacaklarını söyledi.

Öğrenciler ilçe stadında ‘OKU’ koreografisini yaparak kitap okudu.