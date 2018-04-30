Silopi’de Eğitim Bir-Sen’in futbol turnuvası sona erdi

Eğitim Bir-Sen İlçe Teşkilatı Başkanı Bilal Aksoy, amaçlarının memur arkadaşlar arasında sosyal bir aktivite gerçekleştirerek kaynaşmalarını sağlamak olduğunu belirterek, özellikle dışardan gelenlere buranın yaşanabilir bir kent olduğunu göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Dicle Ortaokulu ve Kaymakam Teoman Ünüsan İlkokulu arasında yapılan final karşılaşması oldukça çekişmeli geçti. 1-1’lik skorun ardından penaltılara kalan karşılaşmayı Dicle Ortaokulu kazandı. Okula

Eğitim Bir-Sen Silopi İlçe Teşkilatı’nın, düzenlediği kurumlar arası futbol turnuvası final müsabakasıyla sona erdi.Dicle Ortaokulu ve Kaymakam Teoman Ünüsan İlkokulu arasında yapılan final karşılaşması oldukça çekişmeli geçti....

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