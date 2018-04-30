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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:16

Silopi’de Eğitim Bir-Sen’in futbol turnuvası sona erdi

Eğitim Bir-Sen Silopi İlçe Teşkilatı’nın, düzenlediği kurumlar arası futbol turnuvası final müsabakasıyla sona erdi.Dicle Ortaokulu ve Kaymakam Teoman Ünüsan İlkokulu arasında yapılan final karşılaşması oldukça çekişmeli geçti....

Silopi'de Eğitim Bir-Sen'in futbol turnuvası sona erdi
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Eğitim Bir-Sen Silopi İlçe Teşkilatı’nın, düzenlediği kurumlar arası futbol turnuvası final müsabakasıyla sona erdi.

Dicle Ortaokulu ve Kaymakam Teoman Ünüsan İlkokulu arasında yapılan final karşılaşması oldukça çekişmeli geçti. 1-1’lik skorun ardından penaltılara kalan karşılaşmayı Dicle Ortaokulu kazandı. Okula

kupasını Şırnak Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan verdi.

Eğitim Bir-Sen İlçe Teşkilatı Başkanı Bilal Aksoy, amaçlarının memur arkadaşlar arasında sosyal bir aktivite gerçekleştirerek kaynaşmalarını sağlamak olduğunu belirterek, özellikle dışardan gelenlere buranın yaşanabilir bir kent olduğunu göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi.
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