Silopi’de madde bağımlıları ile ilgili tiyatro sahnelendi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde oyunculuk yapan Mesut Bilişik ilçe halk eğitim merkezi bünyesinde uyuşturucu kullanımına dikkat çekmek için bir tiyatro oyunu düzenledi.Silopili oyuncu Mesut Bilişik, 15 kişilik bir ekip ve 3 aylık bir süre ile...

Şırnak’ın Silopi ilçesinde oyunculuk yapan Mesut Bilişik ilçe halk eğitim merkezi bünyesinde uyuşturucu kullanımına dikkat çekmek için bir tiyatro oyunu düzenledi.

Silopili oyuncu Mesut Bilişik, 15 kişilik bir ekip ve 3 aylık bir süre ile son zamanlarda artan uyuşturucu kullanımı, engellilerin toplumda yer bulması gerektiği, anne ve babanın çocukların üzerindeki sorumsuzluğu, kızların okuması gerektiğini içeren bir tiyatro oyunu düzenlendi. Son olarak Senan İdin Anadolu Lisesi öğrencileri için gösteriye sunulan tiyatro, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Tiyatroya, okulun öğrenci ve öğretmenleri katıldı. İlgi gören tiyatroda katılımcıların hem güldü, hem de ağladığı görüldü. Sahnelediği tiyatro hakkında açıklamada bulunan Mesut Bilişik, “Tiyatromuzda, bir babanın sorumsuzluğundan dolayı okumak isteyip de okuyamayan, okumasına karşı çıkan bir cahil babayı ele aldık. Bu bölgemizde yaşanan erken yaşta çocukların zorla evlendirilmesine değindik. Orada bir kız çocuğu okumak istiyor ama babası tarafından zorla evlendiriliyor. O cahil babanın erkeğe verdiği önemi kızlara vermediğini, en sonda o babanın sorumsuzluğundan dolayı erkek çocuğun uyuşturucu bataklığına nasıl düştüğünü ele aldık. Ondan sonra, farkındalık oluşturmak adına engelli kardeşlerimizi de tiyatromuza dahil ettik. Temennimiz çocuklarımızın güzel bir gelecek ve hayat sağlanmasıdır” dedi.

Tiyatroda yer alan gözlerinden engelli Şeyhmus Ay ise, “Bir görme engelli olarak bende bu tiyatroda oynuyorum. Bizler engelliyiz, kimse bizimle alay etmesin diye mesajlar verdik. Bizler kusurlu değiliz Allah’ın kaderine razı olmamız lazım. Engelli hayattan, toplumdan kopmaması lazım. Engelli, toplumda insanların arasında olması lazım“ diye konuştu.