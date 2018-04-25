ŞIRNAK:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:34

Silopi’de ‘Mendilimde Gül Oya’ tiyatro oyunu sahnelendi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi tiyatro grubu tarafından Mendilimde Gül Oya adlı tiyatro oyunu 2 gün üst üste Silopi Koç ilköğretim Okulu Konferans Salonunda sahnelendi.Tiyatro oyunu yönetmenliğini Silopi Anadolu Lisesinde...

Silopi'de ‘Mendilimde Gül Oya' tiyatro oyunu sahnelendi
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi tiyatro grubu tarafından Mendilimde Gül Oya adlı tiyatro oyunu 2 gün üst üste Silopi Koç ilköğretim Okulu Konferans Salonunda sahnelendi.

Tiyatro oyunu yönetmenliğini Silopi Anadolu Lisesinde Edebiyat öğretmeni olan Adem Yalın üstlendi. Tiyatro oyunu okulun öğrencileri ve halk tarafından büyük alkış aldı. Kuşak çatışması temalı oyun, seyircilerden tam not aldı. Tiyatro oyununda öğrencilerin performansları profesyonel oyunculara taş çıkarttı. Oyun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı. Oyunun yönetmenliğini üstlenen Adem Yalın, “7 aylık zahmetli bir çalışmadan sonra oyunu sergiledik. Bu etkinliği yapmamızdaki amaç hem öğrencilerimize farklı bir gece yaşatmak hem de öğrencilerimizin farklı yeteneklerini ortaya çıkarmaktı. Oyundan sonra aldığımız olumlu dönütler hem beni hem de öğrencilerimi çok mutlu etti. Bu çalışmamızda desteğini eksik etmeyen okul müdürümüz İsa Uslu’ya ve okul idaremize tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Oyuna öğrenciler, öğretmenler, çeşitli meslek grubundan kişiler ve Silopi halkı olmak üzere her iki gecede 500 kişi izledi. Oyunu izlemeye gelenlerden öğretmen Engin Belim, "Silopi’de bize tiyatro ile buluşturdukları için Silopi Anadolu Lisesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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