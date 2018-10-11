Şırnak Belediyesi iş yerlerinde etiket denetimi yaptı

Şırnak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki iş yerlerinde etiket denetimi yaptı.

Şırnak Belediyesi Zabıta Müdürülüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyet veren işletmelerde, raflardaki etiketleri karşılaştırıp fahiş oranda fiyat farkı yapılıp yapılmadığını araştırdı. Ürünlerin etiketleri ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu marketler hakkında idari yaptırım uyguladı. Ekipler, kentteki çeşitli market ve fırınları da denetleyerek, fiyat ve gramaj kontrolü yaptı. Son zamanlarda artan fiyat artışlardan dolayı süper market ve normal marketlerde fiyat artışı yaşandığını kaydeden Zabıta Müdürü Nurettin Basan, denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi. Basan, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve haksız kazancın önüne geçmek için fiyat etiketlerini kontrol ediyoruz” dedi.

Reyondaki etiket fiyatıyla kasadaki etiket fiyatını karşılaştırıp, arasındaki fiyatta bir fark olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını belirten Basan, yaşanan fiyat artışının kaynağını bulmaya çalıştıklarını, tespit ettikleri durumları raporlaştırdıktan sonra ilgili mercilere ilettiklerini ifade etti. Basan, haksız kazancın önüne geçebilmek için Zabıta ekiplerince kentteki market ve fırınlarda denetimlerin arttırılacağını sözlerine ekledi.