ŞIRNAK:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:55

Şırnak uçmayı sevdi

Şırnak’ta havayolu ile seyahat etmek isteyen vatandaşların sayısı her geçen gün artarken, Şerafettin Elçi Havalimanı’nda haftalık 2 sefer olan Adana uçuşları 3’e, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına olan sefer sayısı da 6’ya çıktı.Her...

Şırnak uçmayı sevdi
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Şırnak’ta havayolu ile seyahat etmek isteyen vatandaşların sayısı her geçen gün artarken, Şerafettin Elçi Havalimanı’nda haftalık 2 sefer olan Adana uçuşları 3’e, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına olan sefer sayısı da 6’ya çıktı.

Her ay yolcu sayısının artarak yükseldiği Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında 2018’in ilk dokuz ayında 325 bin yolcuya hizmet verilirken, Şırnak-Adana arası haftada 2 kez olan sefer sayısı perşembe gününün de eklenmesiyle 3’e çıktı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına 5 olan sefer sayısı da Salı gününe sefer konulmasıyla 6’ya çıktı.

Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, her geçen ay uçak yolculuk edenlerinin sayısının arttığını belirterek, “Havaalanı yönetimi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına uçak seferlerinin artması için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. 2018 yılının ilk 9 ayında 325 bin yolcuya hizmet verdik. Her geçen ay artan yolcu sayısı nedeni ile uçak seferlerinin artması için gerekli yerlere müracaat ettik ve bu müracaatlarımız sonucunda da uçak seferleri de artmaya başladı. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, DHMİ Genel Müdürümüz Funda Ocak’a, Anadolu Jet Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Karakaş ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’ya teşekkür ederiz” dedi.
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