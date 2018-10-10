Şırnak’a Kent Meydanı ve Dikey Bahçe projesi

DİKA İle Şırnak Belediyesi “Sonuç Odaklı Program” Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

Şırnak Belediye Başkanlığı ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğinde Şırnak’ta hayata geçirilecek projeleri görüşmek ve çalışma takvimini belirmek üzere değerlendirme toplantısı yapıldı. Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, makam odasında DİKA Genel Sekreteri Sayın Yılmaz Altındağ’la bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, DİKA ve Belediye Başkanlığı işbirliğinde yapılacak olan 5 milyon TL değerindeki Kent Meydanı ve şehir merkezine yeni bir soluk katacak olan Dikey Bahçe projeleri değerlendirildi.

Şırnak’a yeni bir kimlik kazandıracak olan Kent Meydanı ve Dikey Bahçe Projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, kısa sürede hayata geçirilen projelerle birlikte kentte büyük bir değişimin yaşandığını ve vatandaşların ilk defa belediyecilik hizmetleriyle buluştuğunu söyleyerek, şehre kazandırılacak yeni Kent Meydanı ve Dikey Bahçe projeleriyle değişimin devam edeceğini ifade etti.