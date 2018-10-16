Şırnak’ta 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce, terörün finans kaynaklarından...

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılığın önlenmesi ve suç işleyenlerin tespiti amacıyla Cizre ve Uludere ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 farklı araçta yapılan aramada, 27 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Aramada, 5 adet cep telefonu da ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.