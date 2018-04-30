ŞIRNAK:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:19

Şırnak’ta 40 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Bestler Dereler’de 40 bölge 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnak'ta 40 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Şırnak Bestler Dereler’de 40 bölge 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, Besta bölgesi, Tilki Sırtı, Rüzgarlı Dere, Baryi Deresi, Berguali Tepe, Kırmızı Sırt, Zivipınarı Mevkii, Düz Sırt Kuzeyi, Kırmızı Pınar mevkii, Yayla Tepe, Sulu Dere, Yeşil Tepe, Havuşa Tepe, Cemigördamı mevkii, Baş Sırtı, Resti Dere, Sersik Tepe, 928 Rk. T. 500 metre batısı, İnek T. 1 kilometre doğusu, Bıçak Kayası 750 metre kuzeydoğusu, Ali Tepe, 1681 Rakımlı Tepe, Meşe Dağı, 1583 Rakımlı Tepe, 1312 Rakımlı Tepe, 1493 Rakımlı Tepe, 1608 Rakımlı Tepenin 850 metre kuzeyi, Büyük Dere 600 metre kuzeybatısı, Yayla Tepe, 1602 Rakımlı Tepe, Kara Tepe, Mameliyipınarı Mevkii ile Karasır Tepe, 1621 Rakımlı Tepe, Cebrikurza Mevkii, Göllüpınar Mevkii, Otlu Tepe, Ot Tepe, Herbuşyayla Mevkii, Cami Tepe, 1759 Rakımlı Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 1 Mayıs-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi.
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