ŞIRNAK:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:07

Şırnak’ta “Bağımlılıkla Mücadelede Kadının Yeri ve Önemi” konferansı

Yeşilay Cemiyeti Şırnak İl Temsilciliği ve Şırnak Kadın Girişimciler “Bağımlılıkla Mücadelede Kadının Yeri ve Önemi” konulu konferans düzenlendi.Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda kadınlara yönelik düzenlenen konferansta...

Şırnak'ta 'Bağımlılıkla Mücadelede Kadının Yeri ve Önemi” konferansı
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Yeşilay Cemiyeti Şırnak İl Temsilciliği ve Şırnak Kadın Girişimciler “Bağımlılıkla Mücadelede Kadının Yeri ve Önemi” konulu konferans düzenlendi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda kadınlara yönelik düzenlenen konferansta Yeşilay Cemiyeti Şırnak İl Temsilcisi Turgay Birlik, bağımlılıkla mücadele konulu bir sunum yaptı. Yeşilay Cemiyeti Şırnak İl Temsilcisi Turgay Birlik, “İnsan onur ve saygınlığını esas alan; başta uyuşturucu maddeler, tütün mamulleri, alkollü içecekler, teknolojik bağımlılıklar, kumar oyunları ve benzeri tüm kötü alışkanlıklarla mücadele etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Etkin ve sağlıklı bir mücadeleye zemin hazırlamak, toplumda işin vahametine karsı direnç oluşturmak adına bayanlara münhasır ‘Bağımlılıkla Mücadelede Kadının Yeri’ adı altında TSO kadın girişimcileriyle ortaklaşa konferans düzenledik” dedi.
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