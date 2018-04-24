ŞIRNAK:
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24 Nisan 2018 Salı 16:21

Şırnak’ta bilgi yarışması il finali düzenlendi

Şırnak’ta ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması il finali düzenlendi. İl milli eğitim müdürlüğü temel eğitim şubesi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ortaokullar arası genel kültür yarışması il finali, gençlik...

Şırnak'ta bilgi yarışması il finali düzenlendi
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Şırnak’ta ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması il finali düzenlendi. İl milli eğitim müdürlüğü temel eğitim şubesi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ortaokullar arası genel kültür yarışması il finali, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü kapalı spor salonunda yapıldı.

Programa Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Şırnak il merkezi ve 6 ilçenin ortaokul birincilerinin katıldığı yarışma öncesi konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, bu tür yarışmaların öğrencinin başarısından çok toplum karşısında sorumluluk alarak kendilerini ifade etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

20 sorunun sorulduğu yarışmada 170 puan alan Cizre Ebuliz Ortaokulu birinci olurken, ikinci İdil Cumhuriyet Ortaokulu, üçüncü ise Uludere Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu oldu.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
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