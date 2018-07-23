Şırnak’ta ‘Bilim Tiyatrosu’ eğlendirerek bilgilendirdi

Şırnak’ta sahne alan Bilim Tiyatrosu öğrencileri hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi.Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğün ortaklaşa organize ettiği “Bilim Tiyatrosu” öğrencilere...

Şırnak’ta sahne alan Bilim Tiyatrosu öğrencileri hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğün ortaklaşa organize ettiği “Bilim Tiyatrosu” öğrencilere farklı bir gün yaşattı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda sahne alan tiyatro oyuncuları yaptığı deneyle öğrencileri heyecanlandırdı. Bilimsel deneyler öğrencilere somut bir şekilde gösterildi. Gösteri sırasında öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı. Bir yandan eğlenen öğrenciler aynı zamanda deneylerle de bilgilendi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimcileri Başkanı Ayşe İskenderoğlu, “Gelişmiş ülkelerde yapılan deney programlarını Şırnak’ta da yapmayı planladık. Amacımız bilime meraklı bir nesil yetiştirmek. Bilime meraklı, duyarlı ve yetenekli bilim insanlarımızın yetişmesini istiyoruz. Bu gösterilerle öğrencilerimiz düşünen, araştıran, sorgulayan deneyen denemekten korkmayan çevresine duyarlı bireyler olarak yetişeceklerdir” dedi.

Bilimsel deneyleri başarı ile sahneleyen ve öğrencilere eğlenceli dakikalar yaşatan Kaan Karahan, “Bu gösterilerle çocuklarda bilimsel merakı uyandırmayı hedefliyoruz. Bu bilimsel merakı uyandırırken çocuklarımızın motive olmalarını sağlamaya çalıştık. Çocuklarımızı bilim adamı olma konusundaki motivasyonlarını artırmayı hedefledik. Bu çalışmalarımız daha çok çocukların gündelik hayatlarında kullandıkları objelerden nesnelerden oluşmaktadır” diye konuştu.