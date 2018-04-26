ŞIRNAK:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:33

Şırnak’ta ’Din İstismarı ile Mücadele’ paneli

Şırnak’ta ’Din istismarı ile mücadele’ konulu bir panel düzenlendi. Program kapsamında kentte görev yapan din görevlilerine yönelik panel verildi.Şırnak’ta bir otelin konferans salonunda düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle...

Şırnak'ta 'Din İstismarı ile Mücadele' paneli
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Şırnak’ta ’Din istismarı ile mücadele’ konulu bir panel düzenlendi. Program kapsamında kentte görev yapan din görevlilerine yönelik panel verildi.

Şırnak’ta bir otelin konferans salonunda düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde konuşan Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan, İslam’ı temsil ettiklerini iddia ederek bozgunculuk yapan, kan döken FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin en büyük zararı Müslüman toplumlarına, birlik ve beraberliğe vermeye çalıştığını söyledi.

Sinevizyon gösteriminin ardından, Diyanet İşleri Din Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Bülbül ve Diyanet İşleri müşaviri Ömer Aydın, FETÖ ve DEAŞ ile ilgili birer konuşma yaptı.
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