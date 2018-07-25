ŞIRNAK:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:28

Şırnak’ta İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Şırnak’ta 3’üncü dönem İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı.İl Özel İdare Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı Vali Mehmet Aktaş başkanlığında, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, DSİ, Karayolları, İller Bankası bölge temsilcileri,...

Şırnak'ta İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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Şırnak’ta 3’üncü dönem İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

İl Özel İdare Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı Vali Mehmet Aktaş başkanlığında, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, DSİ, Karayolları, İller Bankası bölge temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürlerin katılımı ile yapıldı. Toplantıda, devam eden yatırımlar ile 2018 yılında yapılması planlanan hizmetler ele alındı. Vali Aktaş, Şırnak genelinde 508 proje ve işin yürütüldüğünü ve bu işin toplam tutarı 5 milyar 375 milyon 381 bin TL olduğunu belirtti. Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmaların koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 2018 yılı üçüncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı için bir araya geldiğini belirten Aktaş, “Toplantımızın ana gündem maddesi, 2018 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımları temmuz ayı itibariyle görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel değerlendirmesini yapmak. İlimizde 2018 yılı temmuz ayı itibariyle ulaşım sektöründe 37, tarım sektöründe 39, eğitim sektöründe 159, sağlık sektöründe 23, enerji sektöründe 14 ve diğer kamu hizmetlerinde 236 olmak üzere toplam 508 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen bu 508 proje ve işin toplam tutarı 5 milyar 375 milyon 381 bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 508 milyon 949 bin TL harcanmıştır. Projelerin 2018 yılı ödenekleri 963 milyon 284 bin TL’dir. Dönem sonuna kadar 1 milyar 6 milyon 83 bin TL harcanarak yüzde 105 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 78 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup, 138 proje ve işe henüz başlanılamamıştır.
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