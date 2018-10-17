Şırnak’ta İmam Hatip Okulları Platformu Koordinasyon toplantısı yapıldı

İmam Hatip Okulları arasındaki işbirliği ve istişareleri güçlendirmek amacıyla kurulan İmam Hatip Okulları Platformu İl Koordinasyon Toplantısı Şırnak Valisi Mehmet Aktaş Başkanlığında gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıya Vali Mehmet Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, TÜGVA Şırnak il temsilcisi Fırat Som, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hamza Tatar, ENSAR Vakfı il başkanı Fevzi Rençber, il müftü vekili Selahattin Özçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl ve ilçelerdeki İmam Hatip Okullarının Müdürleri ve Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Şırnak il genelindeki İmam Hatip Okullarının nitelik ve niceliklerinin ele alındığı toplantı, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Işık’ın İmam Hatip Okullarının akademik, başarı ve değerler eğitimi hakkındaki brifingiyle devam etti.

İmam Hatip Okulları arasındaki işbirliği ve istişareleri güçlendirmek amacıyla kurulan İmam Hatip Okulları Platformu İl Koordinasyon toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Mehmet Aktaş, “İmam Hatip Okulları inşallah daha iyi olacak. Her şeyden önce bir insanın iyi ahlaklı olması gerekir. Gelecek nesillerimizi milli ve manevi değerlere bağlı çok iyi ve çok güzel bir şekilde yetiştirmeliyiz. Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Toplantı, İmam Hatip Okullarının genel durumu, eğitim ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.