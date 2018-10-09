ŞIRNAK:
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09 Ekim 2018 Salı 15:02

Şırnak’ta kış sezonuna hazırlık çalışmaları başladı

Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kış hazırlıkları kapsamında kent merkezinde bulunan dereler ve ıslah çalışmaları tamamlanmış kanallarda kış aylarına yönelik önleyici tedbirler almaya başladı.Kış aylarında...

Şırnak'ta kış sezonuna hazırlık çalışmaları başladı
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Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kış hazırlıkları kapsamında kent merkezinde bulunan dereler ve ıslah çalışmaları tamamlanmış kanallarda kış aylarına yönelik önleyici tedbirler almaya başladı.

Kış aylarında olası su taşkınlarının önüne geçmek ve vatandaşların güvenli bir şekilde kışı geçirmesine yönelik çalışma programı belirleyen ekipler, yağmurlar başlamadan dere ve kanal içlerinde biriken moloz, hafriyat ve su akışını engelleyen katı atıkların temizliği için çalışma başlattı. Kışa hazırlık kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve DSİ yetkilileri ile birlikte sahayı dolaşan Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, yağmur sularının akış yönünü belirlemek ve taşkınların önüne geçmek için çalışma başlatılacak olan noktaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yağmurlar başlamadan çalışmaların bitirilmesi talimatını veren Başkan Bedirhanoğlu, kış sezonuna hazır bir şekilde girilerek çalışmaların süratle tamamlanmasını istedi.
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