ŞIRNAK:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:07

Şırnak’ta refüjler çiçek ve taşlarla süsleniyor

Şırnak Belediye Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü, refüj ve kavşaklara daha estetik bir görünüm kazandırmak için peyzaj çalışması başlattı.Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun talimatlarıyla çalışma başlatan ekipler, Cizre...

Şırnak'ta refüjler çiçek ve taşlarla süsleniyor
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Şırnak Belediye Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü, refüj ve kavşaklara daha estetik bir görünüm kazandırmak için peyzaj çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun talimatlarıyla çalışma başlatan ekipler, Cizre Caddesindeki refüjleri yeşillendirme ve renklendirme öncesinde çapalama ve toprak tevsiyesini yaparak, kavşak ve refüjleri peyzaj düzenlemesine hazır hale getirdi. Tüm çalışmalarını tamamlayan ekipler, refüjlere mevsimlik çiçek dikimi dışında, farklı desenler tasarlayıp oluşturdukları kalıplara dolamit taşlarını yerleştirmeye başladı. Rengarenk dolamit taşları ve bitkilerle başlatılan peyzaj çalışmaları, refüjler ve kavşaklarda devam ediyor.
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