Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Silopi ilçesi Cumhuriyet ve Bostanlı mahallelerinde, terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetleri, kurye ve milislik faaliyetleri yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 10 şahıs gözaltına alındı.

Şırnak’ta terör örgütüne milis ve işbirlikçilik yaptığı tespit edilen 10 şahıs gözaltına alındı.

Şırnak’ta terör örgütüne milis ve işbirlikçilik yaptığı tespit edilen 10 şahıs gözaltına alındı.

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