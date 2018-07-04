Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak’ta terör örgütüne milis ve işbirlikçilik yaptığı tespit edilen 10 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Silopi ilçesi Cumhuriyet ve Bostanlı mahallelerinde, terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetleri, kurye ve milislik faaliyetleri yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 10 şahıs gözaltına alındı.Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Karakol Komutanlığına götürüldü.