ŞIRNAK:
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26 Nisan 2018 Perşembe 10:23

Tatar aşiret lideri, Ak Parti’den aday adaylığı başvurusu yaptı

Tatar aşiret lideri Arslan Tatar, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Ak Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.Şırnak’ın köklü aşiretlerinden olan Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, Ak Parti Şırnak milletvekili aday adaylığı...

Tatar aşiret lideri, Ak Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı
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Tatar aşiret lideri Arslan Tatar, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Ak Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

Şırnak’ın köklü aşiretlerinden olan Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, Ak Parti Şırnak milletvekili aday adaylığı için Ak Parti İl Başkanlığına başvuru dosyasını verdi. Adaylık başvurusu ile ilgili açıklamada bulunan 25 ve 26. dönem Şırnak AK Parti 1. sıra milletvekili adayı ve Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, memleketime ve hemşerilerime hizmet vermek için bu göreve talip olduğunu söyledi. Tatar, “Babam Mehmet Tatar 20. ve 22. dönem milletvekilliği yaptı. Yıllardır bölgede barış ve huzurlu bir yaşamın sağlanması yönünde kanaat önderliği yaptı. Bundan sonra ailenin genç bir ferdi olarak, babamın ve ailemin memleket sevdalarını mecliste sürdürmek istiyorum. Bu düşünce ile yeni nesil anlayışı ve yıllardır aşiret içerisinde tanık olduğum vefakarlık ve hizmet anlayışı deneyimlerimle birleştirerek, memleketime ve hemşerilerime hizmet vermeye talip oldum. Hizmet bizim için şerefli bir görevdir. Bölgede ve ilimizde, birlik ve beraberlik tohumlarının yeniden ekilmesi ve yeşermesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şırnak ilinin, ilçelerinin sorunlarını, sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını çok iyi bilen bir yapıya sahibim. Yıllardır halkın içerisindeyiz. Burada doğduk, burada büyüdük, hizmetin nasıl verileceğini, sorunların ve sıkıntıların, nasıl giderileceğini çok iyi biliyoruz. Bunun için hizmete talip oldum” dedi.
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