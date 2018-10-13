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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:09

TFF 3. Lig: Cizrespor: 0 - Bağcılar Spor Kulübü: 2

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta Cizrespor kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı futbol müsabakasında Bağcılar Spor Kulübüne 2-0 yenildi.Stat: Hamit Özalp Şehir StadyumuHakemler: Şeref Taştan xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx, Emin Barlas xxCizrespor:...

TFF 3. Lig: Cizrespor: 0 - Bağcılar Spor Kulübü: 2
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Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta Cizrespor kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı futbol müsabakasında Bağcılar Spor Kulübüne 2-0 yenildi.

Stat: Hamit Özalp Şehir Stadyumu

Hakemler: Şeref Taştan xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx, Emin Barlas xx

Cizrespor: Gökhan Aslan x, Emre Yüksektepe x, Emrah Günaydın x, Ömer Yalçın x, Emin Ençkü x (Mehmet Sayan Dk.41 x), Burak Koçer x, Mükail Baydır xx, Emrah Çalışlar x, Mert Yıldırım x, Yunus Emre Mest x (Mazlum Öndil xx), Mustafa Coşkun x (Tekin Adar Dk.54 x)

Bağcılar Spor Kulübü: Eren Yılmaz xx, Oğuz Aksoy xx, Recep Akkemik xx (Ertuğrul Yıldırım Dk. 86), Ahmet Turan Solak xx (Nazif Şener Dk.89), Abdulsamet İlgar xx, Murat Rüzgar xx, Serhat Mutlu xx, Özcan Aydın xx (Uğurcan Arslantürk x), Batuhan Türk xx, Sezer Yıldırım xx, Yusuf Turhan xx

Goller: Recep Akkemik (Dk.51), Özcan Aydın (Dk.58), Bağcılar Spor Kulübü

Sarı kartlar: Yunus Emre Mest (Cizrespor) Sezer Yıldırım, Abdulsamet İlgar (Bağcılar Spor Kulübü)
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