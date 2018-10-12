TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Eminoğlu’ndan Şırnak ziyareti

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Koordinatörü Enes Eminoğlu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a geldi.TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Koordinatörü Enes Eminoğlu, TÜGVA Genel...

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Koordinatörü Enes Eminoğlu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a geldi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Koordinatörü Enes Eminoğlu, TÜGVA Genel Merkez Teşkilat Bölge Koordinatörü Ramazan Aydoğdu, İl Temsilcisi Fırat Som ve beraberindeki heyet ile birlikte İdil’de TÜGVA İlçe temsilcisi Mehmet Selim Tepe, Yönetim Kurulu üyeleri ve gönüllüleri ile kahvaltı yaparak, sohbet etti.

İdil ilçe temsilciliğinde üniversite öğrencileriyle kahvaltıda bir araya gelen Eminoğlu, teşkilatlanma esasları ve vakıf genel hassasiyetleri konusunda bilgiler aktardı. Eminoğlu, “Amacımız Türkiye Gençlik Vakfı’nın çalışmalarını daha da yayarak, gençlere ve geniş kitlelere ulaştırmaktır. Türkiye Gençlik Vakfı’nın kurulmasını temelde misyonu ve vizyonu vatanına, milletine, ümmetine hayırlı bireyler yetiştirmektir. Bunun içinde elimizden geldiğince önce kendimizi donanımlı hale getirmeliyiz. Bunu yapmalıyız ki Şırnak’taki ve bölgedeki gençlere faydalı olabilelim Şırnak’taki gençliğin buluşma noktası TÜGVA il Temsilciliği’ne Rabbim çalışmalarında muvaffakiyetler versin” dedi.

TÜGVA İdil İlçe Temsilciliği binasının önünde çekilen hatıra fotoğrafın ardından Eminoğlu ve beraberindekiler, Genel Merkez Teşkilat Bölge Koordinatörü Ramazan Aydoğdu, İl Temsilcisi Fırat Som ile birlikte Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ı ziyaret ettiler. Vakıf çalışmaları hakkında Vali Mehmet Aktaş’a bilgi veren Eminoğlu, TÜGVA çatısı altında gençleri eğitime teşvik ederek, onlara ufuk açıcı hedefler aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Vali Aktaş, ziyaretin anısına Şırnak’ın simgesi olan Hz. Nuh’un gemisinin maketini Eminoğlu’na hediye etti.