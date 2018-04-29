TÜRGEV kız yurdu öğrencilerden el sanatları sergisi

TÜRGEV kız yurdu öğrencileri çeşitli el sanatlarının olduğu sergi düzenledi. Sergi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Silopi ilçesinde TÜRGEV kız yurdunda resim, filografi ve el sanatları sergisi düzenlendi. Halk Eğitim Merkezince görevlendirilen eğitmenler tarafından açılan kurslar da eğitim gören kız öğrenciler, okul okumanın yanı sıra el sanatları alanında da eğitim görerek meslek ediniyorlar. TÜRGEV kız yurdu bahçesinde düzenlenen sergiye Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, TÜGVA Silopi Teşkilat Başkanı Fırat Haşimoğlu ve öğrenci velileri katıldı.

Yurt bahçesinde düzenlenen resim sergisini dolaşan katılımcılar daha sonra hizmet binası içerisindeki sergileri ziyaret etti. Burada açıklama da buluna İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Silopi’nin artık bu tür etkinlikler ile anılacağını vurguladı. Işıktaş; "Okula devam etmenin yanında boş zamanlarında hem kültürel anlam hem el sanatları anlamında zamanlarını değerlendirmek için bu şekilde verimli çalışmalar yapmaktadırlar. İnşallah bundan sonra ilçemiz bu tür etkinliklerle daha çok gündeme gelecektir. Gerçekleştirilirse, yönetim kurulu başkanı ve genel sekreterin desteği ile biz bu sergimizi öğrencilerimizin katılımıyla da İstanbul da açmak istiyoruz" dedi.

Daha sonra açıklama da bulunan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun amatör düzeyde olacak ürünlerin son derece profesyonel ürünler olduğunu görmekten çok büyük keyif aldığını belirterek, öğrencilerin zekalarıyla öne çıktığı gibi el emekleriyle de öne çıktığını söyledi.

TÜRGEV olarak yapılan çalışmaların karşılık bulduğunu görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Altun; "Burada gördüğünüz manzara ilerleyen yıllarda da devam edecek. Bu çalışmalar büyüyecek. Silopi’miz çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecek. Burada sivil toplum olarak TÜRGEV olarak çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların çok ciddi bir şekilde burada karşılık bulduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Sergiye katılan öğrenci velisi Azime Uslu kızının resim sergisin de kendi profilini çizdiğini ve görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Etkinlik verilen ikramların ardından son buldu.