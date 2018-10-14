ŞIRNAK:
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14 Ekim 2018 Pazar 13:52

Uludere’de ceviz hasadı başladı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ceviz hasadı başladı. İlçe merkez ve köylerinde toplatılan cevizlerin tenekesi 120 liradan satılıyor.Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde ceviz hasadı başladı. Dev ceviz ağaçlarına...

Uludere'de ceviz hasadı başladı
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde ceviz hasadı başladı. İlçe merkez ve köylerinde toplatılan cevizlerin tenekesi 120 liradan satılıyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde ceviz hasadı başladı. Dev ceviz ağaçlarına çıkan vatandaşlar, gün boyu ceviz hasadı topluyor. Toplanan cevizlerin tenekesi 120 liradan satılıyor. Çiftçi Veli Bayram, “Toplama dönemi geldi. Şu an halk cevizlerini topluyor. Maddiyat olarak değeri yok. Geçim kaynağı değil ama bazı aileler bu sayede geçimlerini sağlıyor” dedi.
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