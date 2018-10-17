ŞIRNAK:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:27

Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Başverimli beldesinde yol kenarına atılan yaralı köpeğe belediye sahip çıktı.Silopi’nin Başverimli beldesinde Başköy Ortaokulu yakınlarında bir aracın çarptığı köpeğin yol kenarında aç ve susuz kaldığı...

Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde Başverimli beldesinde yol kenarına atılan yaralı köpeğe belediye sahip çıktı.

Silopi’nin Başverimli beldesinde Başköy Ortaokulu yakınlarında bir aracın çarptığı köpeğin yol kenarında aç ve susuz kaldığı ihbarının yapılması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Belediye Veteriner Hekimi Serhat Zekioğlu olay yerine gelerek, köpeği bulunduğu yerden alarak tedavisini yaptı. Daha sonra parke taşı tesislerinde hazırlanan bir barakada köpeğin yeme ve içme ihtiyacı karşılandı. Köpeğin kısmi felçli olduğunu ve kurtlandığını belirten Zekioğlu gerekli tedavinin yapıldığını söyledi. Zekioğlu, “Bugün bize gelen bir ihbar sonucuna Başverimli’deki okulun orda araba çarpması sonucunda yaralı bir köpeğimizin ihbarını aldık. Köpeği yolun kenarında terk edilmiş olarak gördük. Biz köpeği oradan aldık. Belediyemizin park bahçe alanında ona uygun bir yer yaptık. Gerekli tedavisini hallettik. Şu an durumu iyi” dedi.
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