Sivas Gençlik Spor Kulübü Beşinci Olmayı Başardı

Karma grupta birinciliği Kağıtspor, ikinciliği Sivas Gençlik Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Ben De Varım tekerlekli curling takımı aldı.

Antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı nezaretinde kalmış oldukları otelin bahçesinde ve basına açık bir şekilde olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketini çalıştırmaya devam edin ve 5-2 topu kapma ve pas vermeye devam edin. Dünkü maçta ilk 11'e giren oyuncular antrenmanlarını esneme, geri kalanlar ise kısıtlı alanda çift top oyunlarıyla tamamladı.

Burgundy blues takımında, milli takımdan tatile dönen Gomez ve Larsson dışında Baltra burun ameliyatı olduğu için antrenmanlara katılmadı, Serkan , Doğucan, Ennisbaldi, Yusuf Yazızi, Giannini ve Ellen Elmaler sakatlandı. . Uzun süreli sakatlığı bulunan Doruhan, kulüpte belatrocasino fizyoterapist ile çalışıyordu.

Trabzonspor futbol takımı , yarın sabah yapılacak olan antrenmanda Antalya kampını bitirir bitirmez hemen Kocaeli'ye doğru hareket edecek.

10 Aralık Cumartesi günü Galatasaray futbol takımı , Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor futbol takımı ile karşı karşıya geleceği antrenman kampında 2 hazırlık maçı oynayacak. İkinci hazırlık maçında Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransız belatrocasino giriş ekibi Toulouse ile karşılaşacak.

Antrenman kampında oynanacak maçların programı ise şöyle:

10 Aralık 2022 Cumartesi 20:00

Galatasaray – Adana Demirspor

16 Aralık 2022 Cuma 17:00

Gala Tassaray – Toulouse

Galatasaray futbol takımı hizip takımında şu isimler yer alıyor:

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Koç, Fiable Bayknaram, Abdulkerim Bekaz Almakçı, Abdulkerim Bardakçı, Yılmaz, Sulh Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Böey, Enes Emre Büyük.

Başarı çağrıları Ana makale: Uğurcan Çakır, sezonun prömiyer bölümünün önemli bir bölümünü engellediğini beyan etti : "Giriş kampı çok faydalı. rakipsiz topluluk. Önümüzde Fenerbahçe futbol takımı 'da çok önemli bir maç var. Onu hazırlamak için elimizden geleni